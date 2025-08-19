Icon

ضبط مواطن ومقيم لممارستهما صيد الأسماك بدون تصريح

الثلاثاء ١٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
ضبط مواطن ومقيم لممارستهما صيد الأسماك بدون تصريح
المواطن - فريق التحرير

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في الليث بمنطقة مكة المكرمة مواطنًا ومقيمًا من الجنسية التركية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، لممارستهما الصيد دون تصريح، وبحوزتهما أسماك مصيدة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

