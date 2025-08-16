Icon

الرمان يغمر أسواق السعودية بإنتاج يتجاوز 37 ألف طن Icon كامتشاتكا تشهد 50 هزة أرضية وتحذيرات من انفجارات بركانية أقصى شرق روسيا Icon توضيح من التأمينات بشأن احتساب عمر المشتركين Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها Icon الاستحمام بالماء الحار يؤذي الجلد Icon أهداف اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء Icon بوتين يستقل الوحش Icon أستراليا تطلق مشروع طاقة خضراء بقيمة 100 مليار دولار Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 8 مناطق Icon قمة تاريخية.. ترامب يجتمع مع بوتين في ألاسكا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط 21997 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

السبت ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٦ مساءً
ضبط 21997 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 13/ 02/ 1447هـ الموافق 07/ 08/ 2025م إلى 19/ 02/ 1447هـ

الموافق 13/ 08/ 2025م، عن النتائج التالية:

قد يهمّك أيضاً
ضبط أكثر من ثلاثة ملايين و150 ألف مخالف لأنظمة المملكة  

ضبط أكثر من ثلاثة ملايين و150 ألف مخالف لأنظمة المملكة  

خلال أسبوع.. ضبط 14244 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

خلال أسبوع.. ضبط 14244 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (21997) مخالفًا، منهم (13434) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4697) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3866) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1787) شخصًا (35%) منهم يمنيو الجنسية، و(64%) إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى (01%)، كما تم ضبط (27) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (18) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (25439) وافدًا مخالفًا، منهم (22837) رجلًا، و(2602) امرأة.

خامسًا: تم إحالة (18149) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2973) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (12861) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة. حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد