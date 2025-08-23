Icon

بالتزامن مع عودة الدراسة.. 6 إرشادات مهمة قبل السفر بالمركبة Icon سهيل يُعلن بداية العد التنازلي لصيف 2025 Icon ضبط 22222 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع  Icon أمطار على منطقة جازان ‎حتى التاسعة مساء  Icon البنك الدولي يمنح مدغشقر 100 مليون دولار لدعم شركة الكهرباء والمياه Icon تحذير من مخاطر السجائر الإلكترونية النظيفة Icon المدني: ابتعدوا عن تجمّعات المياه وبطون الأودية أثناء الأمطار Icon مصرع 5 أشخاص في انقلاب حافلة بنيويورك Icon جاهزية شاملة في مدارس السعودية لانطلاقة عام دراسي جديد Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد ورياح على عدة مناطق  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السبت ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٩ مساءً
المواطن - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 20/ 02/ 1447هـ الموافق 14/ 08/ 2025م إلى 26/ 02/ 1447هـ الموافق 20/ 08/ 2025م، عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (22222) مخالفًا، منهم (13551) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4665) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(4006) مخالفين لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1786) شخصًا (42%) منهم يمنيو الجنسية، و(57%) إثيوبيو الجنسية، وجنسيات آخرى (01%)، كما تم ضبط (33) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (18) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (25921) وافدًا مخالفًا، منهم (23419) رجلًا، و(2502) امرأة.

خامسًا: تم إحالة (19596) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1664) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (12920) مخالفًا.

وأكّدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

