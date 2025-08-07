Icon

ضبط 2234 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة

الخميس ٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط 2234، مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في جميع مناطق المملكة.

وقال الحساب الرسمي للمرور عبر منصة إكس إنه تم ضبط المركبات المخالفة خلال تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمختلف مناطق المملكة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

