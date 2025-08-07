ضبط 2234 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة

توضيح من سكني بشأن خدمة نقل المديونية مزرعة سعودية تشارك بـ111 صقرًا في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة PARSONS وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة تداول وظائف شاغرة في وزارة الطاقة وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في مجموعة روشن العقارية وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك 28 وظيفة شاغرة في شركة الاتصالات
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط 2234، مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في جميع مناطق المملكة.
وقال الحساب الرسمي للمرور عبر منصة إكس إنه تم ضبط المركبات المخالفة خلال تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمختلف مناطق المملكة.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.