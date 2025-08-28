Icon

ضبط 2275 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
ضبط 2275 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط 2275، مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في جميع مناطق المملكة.

وأكد الحساب الرسمي للمرور عبر منصة إكس أن ضبط المركبات المخالفة جاء خلال تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمختلف مناطق المملكة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

