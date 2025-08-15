Icon

ضبط 2333 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة

الجمعة ١٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٥ صباحاً
ضبط 2333 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط 2333، مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في جميع مناطق المملكة.

وقال الحساب الرسمي للمرور عبر منصة إكس إن ضبط المركبات المخالفة جاء خلال تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمختلف مناطق المملكة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

