من السحاب النشور إلى العارض.. كيف تفوق العرب في تصنيف السحب؟ قبل لقاء ترامب وبوتين.. الموظ يتجول بمحيط قمة ألاسكا نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2025 المستندات المطلوبة لاثبات صحة عقد الإيجار في حساب المواطن إيرين تقترب من الكاريبي وتحذيرات من أمطار غزيرة وأمواج خطيرة قناة بنما: لا تأثير حتى الآن للرسوم الجمركية على حركة عبور سفن الشحن استقرار الدولار بعد بيانات تضخم قلصت رهانات خفض الفائدة الذهب يتجه لهبوط أسبوعي ضبط 2333 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط 2333، مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في جميع مناطق المملكة.
وقال الحساب الرسمي للمرور عبر منصة إكس إن ضبط المركبات المخالفة جاء خلال تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمختلف مناطق المملكة.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.