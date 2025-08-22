ما علاقة مرض الزهايمر بحاسة الشم؟ ضبط 2399 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة القبض على مخالفة لنشلها حقائب نسائية من مجمع تجاري بالرياض زلزال بقوة 8 ريختر يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح وغبار على 6 مناطق السعودية تدين وتستنكر استهداف 3 شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان سعود بن مشعل يؤدي صلاة الميت على والدة فهد بن مقرن ولي العهد يتبرع بالدم في بادرة كريمة.. ويُطلق الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم وظائف شاغرة بـ شركة تهيئة وصيانة الطائرات وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط 2399، مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في جميع مناطق المملكة.
وقال الحساب الرسمي للمرور عبر منصة إكس، إن ضبط المركبات المخالفة جاء خلال تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمختلف مناطق المملكة.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.