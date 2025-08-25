ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في تبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية 3 مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية السودانية لاستغلالهم الرواسب بمنطقة تبوك، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.