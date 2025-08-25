جامعة الأميرة نورة تُطلق 3 برامج أكاديمية مستحدثة للدراسات العليا ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في تبوك السعودية تُدين استهداف الاحتلال للطواقم الطبية والإعلامية في مجمع ناصر الطبي بقطاع غزة عقول سعودية تطور مشروعات في الذكاء الاصطناعي والروبوتات بمختبرات كاكست القبض على شخصين لترويجهما 43 كيلو قات في فيفاء 5 أبواب رئيسة في المسجد الحرام تسهّل دخول وخروج ضيوف الرحمن 5 ركائز و14 هدفًا.. التخصصات الصحية تعلن تفاصيل إستراتيجيتها الجديدة 2025 – 2030 إرشادات واجب اتباعها عند توقف حافلات النقل المدرسي الجوازات تصدر 17,430 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10898 نقطة
ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية 3 مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية السودانية لاستغلالهم الرواسب بمنطقة تبوك، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.