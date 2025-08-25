Icon

ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في تبوك

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية 3 مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية السودانية لاستغلالهم الرواسب بمنطقة تبوك، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

