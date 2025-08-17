ضبط 5 مخالفين لممارستهم صيد الأسماك في ينبع السجل العقاري يبدأ تسجيل 14623 قطعة عقارية في القصيم الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجابون وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 13 موقعًا بمختلف المناطق سحب الحافلات المتهالكة في الجزائر بعد كارثة الوادي زلزال 6 درجات يوقع إصابات في سولاويسي الإندونيسية رياح وضباب وموجة حارة على المنطقة الشرقية برشلونة يفتتح مشواره في الدوري الإسباني بفوز على ريال مايوركا بايرن ميونيخ يتوّج بكأس السوبر الألمانية على فريق شتوتجارت الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلّب على وولفرهامبتون برباعية
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في ينبع بمنطقة المدينة المنورة (5) مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهم الصيد دون تصريح، وبحوزتهم أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.