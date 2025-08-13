ضبط 6 رجال و5 نساء وافدين لممارستهم الدعارة في شقة بنجران

تطوير مطار الملك سعود في الباحة.. توسعة ضخمة تواكب أعلى المعايير الدولية السعودية ترسّخ موقعها الريادي في الصحة العالمية بإنجازات بحثية وتصنيفات دولية وزير الإعلام: جذب أكثر من 616 شركة عالمية إلى السعودية في الربع الأول لعام 2025 شؤون الحرمين: التزموا بالزي اللائق عند زيارة المسجد الحرام إدراج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المناهج الدراسية وتدشين 120 مدرسة جديدة ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس كوريا السعودية تدين بأشد العبارات تصريحات نتنياهو حيال ما يسمى رؤية إسرائيل الكبرى مزرعة سعودية تبيع كامل معروضها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 الرئيس التنفيذي لطيران ناس يتصدر غلاف فوربس في أغسطس عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية
ضبطت شرطة منطقة نجران بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص 11 وافدًا (6 رجال، 5 نساء)؛ لممارستهم الدعارة في شقة سكنية.
وقال الأمن العام عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إن المتهمين جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.