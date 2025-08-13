Icon

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 6 رجال و5 نساء وافدين لممارستهم الدعارة في شقة بنجران

الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٠ مساءً
ضبط 6 رجال و5 نساء وافدين لممارستهم الدعارة في شقة بنجران
المواطن - فريق التحرير

ضبطت شرطة منطقة نجران بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص 11 وافدًا (6 رجال، 5 نساء)؛ لممارستهم الدعارة في شقة سكنية.

وقال الأمن العام عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إن المتهمين جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

