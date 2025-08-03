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ضبط 6365 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

الأحد ٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٩ مساءً
ضبط 6365 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارات المرور تنفيذ حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف المناطق.

واستعرض المرور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، نتائج هذه الحملة التي استمرت من يوم الأحد 27 يوليو 2025 إلى السبت 2 أغسطس 2025.

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وقال المرور إن الحملة نجحت في ضبط 6365 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة، ضمن إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور.

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