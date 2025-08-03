ضبط 6365 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ثوران بركان في الشرق الأقصى الروسي لأول مرة منذ 600 عام وظائف شاغرة لدى شركة تهيئة وصيانة الطائرات وظائف شاغرة بـ مدينة الملك سلمان للطاقة وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية غزة على شفا المجاعة رغم دخول 23 ألف طن مساعدات خلال أسبوع أمانة العاصمة المقدسة: 100 ريال غرامة الكتابة على الجدران بالأماكن العامة سلمان للإغاثة يوزّع 345 حقيبة إيوائية للنازحين من السويداء إلى درعا عبدالعزيز بن سعود يبحث عدد من الموضوعات مع سفير سنغافورة لدى السعودية القبض على شخصين لترويجهما 26 كيلو قات في عسير
أعلنت إدارات المرور تنفيذ حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف المناطق.
واستعرض المرور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، نتائج هذه الحملة التي استمرت من يوم الأحد 27 يوليو 2025 إلى السبت 2 أغسطس 2025.
وقال المرور إن الحملة نجحت في ضبط 6365 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة، ضمن إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور.