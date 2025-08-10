ضبط 6677 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

نفذت إدارات المرور حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف المناطق.

واستعرض المرور عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، نتائج هذه الحملة التي استمرت من يوم الأحد 3 أغسطس 2025 إلى السبت 9 أغسطس 2025.

وقال المرور إن الحملة نجحت في ضبط 6677 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة، ضمن إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور.