ضبط 6677 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٨ مساءً
ضبط 6677 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

نفذت إدارات المرور حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف المناطق.

واستعرض المرور عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، نتائج هذه الحملة التي استمرت من يوم الأحد 3 أغسطس 2025 إلى السبت 9 أغسطس 2025.

وقال المرور إن الحملة نجحت في ضبط 6677 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة، ضمن إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور.

