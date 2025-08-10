ضبط 6677 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

الأمطار ترسم لوحات جمالية في سماء وجبال عسير زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تركيا مسام ينزع 1.140 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع ضبط مواطنين لممارستهما صيد الأسماك بدون تصريح في ينبع جامعة طيبة تفتح باب التسجيل في دبلوم إدارة الموارد البشرية جامعة نجران تعلن عن وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه والماجستير بنظام التعاون رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ينال جائزة امتنان للشخصيات الملهمة تراجع أسعار الأرز العالمية بنسبة 5% فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تطورات الأوضاع في غزة إحباط تهريب 205,000 قرص ممنوع في جازان
نفذت إدارات المرور حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف المناطق.
واستعرض المرور عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، نتائج هذه الحملة التي استمرت من يوم الأحد 3 أغسطس 2025 إلى السبت 9 أغسطس 2025.
وقال المرور إن الحملة نجحت في ضبط 6677 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة، ضمن إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور.