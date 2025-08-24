حساب المواطن: ستكون هناك زيارات لمساكن المستقلين بشكل دوري ضبط 7681 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع موسم العمرة يشهد تدفقًا متزايدًا للمعتمرين والقاصدين للمدينة المنورة سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة ولي العهد يتوج فريق فالكونز بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 الحياة الفطرية توثق أكثر من 84 ألف طائر بحري في 2025 5 ملايين مستفيد من خدمات تطبيق الموارد البشرية الموحّد علماء يكشفون خفايا ثقب أسود انفجاره سيدمر الأرض حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر إسرائيل تقصف 50 هدفًا في صنعاء
نفذت إدارات المرور حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف المناطق.
واستعرض المرور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، نتائج هذه الحملة التي استمرت من يوم الأحد 17 أغسطس 2025 إلى السبت 23 أغسطس 2025.
وقال المرور إن الحملة نجحت في ضبط 7681 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة، ضمن إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور.