ضبط 7681 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

الأحد ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
ضبط 7681 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

نفذت إدارات المرور حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف المناطق.

واستعرض المرور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، نتائج هذه الحملة التي استمرت من يوم الأحد 17 أغسطس 2025 إلى السبت 23 أغسطس 2025.

وقال المرور إن الحملة نجحت في ضبط 7681 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة، ضمن إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور.

