ضبط 8 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في تبوك

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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية (8) مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بمنطقة تبوك.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط (8) معدات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة يعمل عليها (8) مقيمين من الجنسيات اليمنية والباكستانية والمصرية والنيبالية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.