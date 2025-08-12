جامعة الشمالية تفتح باب التعاون التدريسي في أكثر من 20 تخصصًا أكاديميًا القبض على مقيمين في المدينة المنورة لترويجهما 1.7 كيلو شبو شباب السعودية.. رهان نحو مستقبل واعد ومشرق ضبط 9 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الشرقية مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين أجواءٌ متقلبة في الشرقية.. موجة حارة وأمطار ورياح مساند تتفاعل مع استفسار مواطن هربت عاملته المنزلية ارتفاع أسعار النفط اليوم أميركا والصين تمددان هدنة الرسوم الجمركية 90 يومًا المياه: 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (9) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية اليمنية، لاستغلالهم الرواسب في المنطقة الشرقية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط (10) معدات تستخدم في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.