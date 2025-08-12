Icon

ضبط 9 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الشرقية

الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٧ مساءً
ضبط 9 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الشرقية
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (9) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية اليمنية، لاستغلالهم الرواسب في المنطقة الشرقية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط (10) معدات تستخدم في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

