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طائر يجبر طائرة متجهة من مدريد إلى باريس على العودة

الإثنين ٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٢ مساءً
طائر يجبر طائرة متجهة من مدريد إلى باريس على العودة
المواطن - واس

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اضطرت طائرة تابعة لشركة “إيبيريا” من طراز إيرباص A321 XLR للعودة إلى مطار مدريد بعد وقت قصير من إقلاعها، إثر اصطدامها بطائر ضخم تسبب بأضرار في مقدمتها وأحد محركاتها.

وكانت الطائرة، التي دخلت الخدمة حديثًا، تقل 182 راكبًا، حيث تسبب الحادث بحالة من الذعر، وظهرت مقاطع فيديو تُظهر الركاب وهم يستخدمون أقنعة الأكسجين.

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وأوضح مراقب الحركة الجوية أن اصطدامات الطيور شائعة، وأن الأضرار بدت أخف مما أظهرته الصور، مشيرًا إلى أن مقدمة الطائرة مصنوعة من مواد خفيفة لحماية رادار الطقس المثبت بها.

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