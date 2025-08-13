Icon

طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر منصة أبشر

الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، اليوم الأربعاء عبر منصة أبشر.

وتابعت المرور، عبر منصة إكس أن المزاد يتم طرحه عبر منصة أبشر، التي تمكن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

كما أوضحت إدارة المرور طريقة الوصول إلى الخدمة، إذ تبدأ بالدخول لمنصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، واختيار المرور، واختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

