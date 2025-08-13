طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر منصة أبشر 155 وفاة بحمى لاسا منذ بداية العام في نيجيريا توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على 6 مناطق Superfan في كأس العالم للرياضات الإلكترونية يوحّد المجتمعات العالمية في قلب الرياض معنى وهدف مؤشر الألوان في تطبيق نسك وزراء خارجية 24 دولة يدعون إلى تحرك عاجل لوقف المجاعة في غزة فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية الأردن تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيسة وزراء إيطاليا مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا جنائية بينها إيقاف 28 موظفًا بالداخلية ووزارة الدفاع لتسهيل الحج غير النظامي التين الشوكي يُنعش حركة الأسواق في عسير ويعزز الإقبال السياحي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، اليوم الأربعاء عبر منصة أبشر.
وتابعت المرور، عبر منصة إكس أن المزاد يتم طرحه عبر منصة أبشر، التي تمكن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.
كما أوضحت إدارة المرور طريقة الوصول إلى الخدمة، إذ تبدأ بالدخول لمنصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، واختيار المرور، واختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.