طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر

الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠١ صباحاً
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن طرح المزاد يتم عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

وتابعت أن الخدمة يمكن الحصول عليها بالدخول لمنصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، واختيار المرور، ثم خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

