المغرب يتصدر إنتاج السيارات في شمال أفريقيا 65% من الألمان يؤيدون حظر تصدير أسلحة لإسرائيل طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر الرسوم الجمركية الأمريكية تدفع صادرات اليابان لأكبر تراجع في 4 سنوات سبب رفع الرسوم الجمركية على هواتف أيفون في مصر وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير وظائف شاغرة لدى كاتريون للتموين في 3 مدن وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء.
وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن طرح المزاد يتم عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.
وتابعت أن الخدمة يمكن الحصول عليها بالدخول لمنصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، واختيار المرور، ثم خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.