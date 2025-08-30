طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر غدًا

القبض على مواطن أتلف جهاز ساهر المدني يحرر يد شخص علقت في فرامة ببريدة اللجنة الوزارية العربية – الإسلامية بشأن غزة تعرب عن أسفها إزاء القرار الأمريكي بعدم منح تأشيرات الدخول لوفد فلسطين سلمان للإغاثة يوزّع 985 سلة غذائية في ريف دمشق إحباط تهريب 12 كيلو حشيش في عسير الملك سلمان وولي العهد يعزّيان أمير الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الصباح ترامب يدحض شائعات موته بلعب الغولف أكثر من 52 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال صفر 1447هـ السعودية تعزّز الشراكات وتنقل التقنيات لتصبح مركزًا عالميًا لإنتاج الليثيوم الحوثيون يقرون بمقتل رئيس حكومتهم ووزراء في غارة إسرائيلية
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غد الأحد، عبر منصة أبشر.
وتابع المرور، عبر منصة إكس، أن طرح المزاد سيتم عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.
كما أوضحت إدارة المرور طريقة الوصول إلى الخدمة، إذ تبدأ بالدخول لمنصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، واختيار المرور، واختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.