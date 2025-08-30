Icon

طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر غدًا

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٣ مساءً
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر غدًا
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غد الأحد، عبر منصة أبشر.

وتابع المرور، عبر منصة إكس، أن طرح المزاد سيتم عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

كما أوضحت إدارة المرور طريقة الوصول إلى الخدمة، إذ تبدأ بالدخول لمنصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، واختيار المرور، واختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

