طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، غدًا الأحد عبر منصة أبشر.
وقالت إدارة المرور عبر حسابها بمنصة إكس إن المزاد يتم طرحه عبر منصة أبشر، التي تمكن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.
وتابعت أن طريقة الوصول إلى الخدمة، تبدأ بالدخول لمنصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، واختيار المرور، وبعدها اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.