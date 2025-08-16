Icon

طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا عبر أبشر

السبت ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، غدًا الأحد، وذلك عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

وقال المرور عبر حسابه على منصة إكس إن طرح المزاد يكون عبر منصة “أبشر”، والتي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

وتابع المرور أن الوصول للخدمة يتم عن طريق الدخول على منصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، ثم اختيار المرور، وبعدها اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

