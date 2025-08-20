الشؤون الدينية تسلّم كبار المطوفين الرخصة الأولى عبر تطبيق توكلنا لتعزيز الخدمات توضيح من التأمينات بشأن استبعاد المشترك غير السعودي مواطن ينقذ شابًا من داخل مركبة محترقة بالرياض التوازن الرقمي للأطفال يبدأ من القدوة الأسرية نيجيريا.. ارتفاع ضحايا هجوم كاتسينا إلى 50 قتيلًا واختطاف العشرات علماء يكتشفون فيروسًا يقضي على مسببات الالتهاب الرئوي طرق وقاية أشجار الحمضيات من الحشرة القشرية وزارة الداخلية تقيم معرض الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان بالرياض إتاحة التقديم المباشر على تأشيرة العمرة من خارج السعودية القبض على مروج الشبو في الشرقية
استعرضت إدارة الإرشاد الزراعي، بوزارة البيئة والمياه والزراعة، طرق الوقاية من الحشرة القشرية التي تصيب أشجار الحمضيات.
وقالت الإدارة عبر منصة إكس إن الحشرة القشرية الحمراء من أخطر الآفات التي تصيب أشجار الحمضيات، وللوقاية من أضرار هذه الآفة يوصى بتوفير التهوية الجيدة للأشجار.
كما أوصت الإدارة بزراعة الأشجار على مسافات مناسبة، وجمع الأوراق والثمار المتساقطة والمصابة والتخلص منها، والرش بالزيت المعدني المقوى بمبيد حشري جهازي عند بدء حدوث الإصابة.