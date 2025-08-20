Icon

طرق وقاية أشجار الحمضيات من الحشرة القشرية

الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
طرق وقاية أشجار الحمضيات من الحشرة القشرية
المواطن - فريق التحرير

استعرضت إدارة الإرشاد الزراعي، بوزارة البيئة والمياه والزراعة، طرق الوقاية من الحشرة القشرية التي تصيب أشجار الحمضيات.

وقالت الإدارة عبر منصة إكس إن الحشرة القشرية الحمراء من أخطر الآفات التي تصيب أشجار الحمضيات، وللوقاية من أضرار هذه الآفة يوصى بتوفير التهوية الجيدة للأشجار.

كما أوصت الإدارة بزراعة الأشجار على مسافات مناسبة، وجمع الأوراق والثمار المتساقطة والمصابة والتخلص منها، والرش بالزيت المعدني المقوى بمبيد حشري جهازي عند بدء حدوث الإصابة.

