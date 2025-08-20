طرق وقاية أشجار الحمضيات من الحشرة القشرية

استعرضت إدارة الإرشاد الزراعي، بوزارة البيئة والمياه والزراعة، طرق الوقاية من الحشرة القشرية التي تصيب أشجار الحمضيات.

وقالت الإدارة عبر منصة إكس إن الحشرة القشرية الحمراء من أخطر الآفات التي تصيب أشجار الحمضيات، وللوقاية من أضرار هذه الآفة يوصى بتوفير التهوية الجيدة للأشجار.

كما أوصت الإدارة بزراعة الأشجار على مسافات مناسبة، وجمع الأوراق والثمار المتساقطة والمصابة والتخلص منها، والرش بالزيت المعدني المقوى بمبيد حشري جهازي عند بدء حدوث الإصابة.