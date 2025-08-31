Icon

حصاد اليوم

أخبار رئيسية
طقس الأحد.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٨ صباحاً
طقس الأحد.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق حائل، المدينة المنورة، نجران، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الأوسط كذلك، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط كذلك، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط كذلك، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

