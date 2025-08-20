Icon

حجب متجر إلكتروني مخالف من خارج السعودية لبيعه سبائك ذهبية مغشوشة Icon وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية جديدة إلى قطاع غزة Icon زاتكا للمنشآت: قدموا إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن يوليو الماضي Icon ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق Icon القبض على وافدين سرقوا كيابل كهربائية من مدارس بالرياض Icon الجوازات تُصدر 111,034 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة خلال النصف الأول من 2025 Icon هيئة العقار تُعلن عن بدء أعمال السجل العقاري في 99 حيًا بالشرقية Icon الجميعة: نعم ومليون نعم لأولوية السعودي في التوظيف ولكن! Icon المغرب يتصدر إنتاج السيارات في شمال أفريقيا Icon 65% من الألمان يؤيدون حظر تصدير أسلحة لإسرائيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

طيران ناس يبحث مع وزير الاقتصاد السوري فرص الاستثمار في مجال النقل الجوي

الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٤ مساءً
طيران ناس يبحث مع وزير الاقتصاد السوري فرص الاستثمار في مجال النقل الجوي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقبل طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، بمقره الرئيسي في العاصمة الرياض، وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعّار، ومدير عام هيئة الإستثمار السورية المهندس طلال الهلالي، ومساعد وزير الاستثمار السعودي، عبدالله الدبيخي، والوفدين المصاحبين لهما.

وكان في مقدمة المستقبلين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس بندر بن عبدالرحمن المهنا.

قد يهمّك أيضاً
طيران ناس يعيد إطلاق منصة عطلات ناس بـ6 لغات وعروض حصرية

طيران ناس يعيد إطلاق منصة عطلات ناس بـ6 لغات وعروض حصرية

طيران ناس يطلق أولى رحلاته المباشرة بين الرياض والجبل الأسود

طيران ناس يطلق أولى رحلاته المباشرة بين الرياض والجبل الأسود

وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص الاستثمار في مجال النقل الجوي الواعد في سوريا، حيث تم الحديث عن دور القطاع الخاص في دعم نهضة سوريا الجديدة، في ظل الفرص الاستثمارية المتنامية.

كما تم استعراض الدور الريادي لـ “طيران ناس” كأول شركة طيران سعودية تستأنف رحلاتها إلى دمشق، مما يعكس التزام الشركة بدعم العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين الشقيقين.

ويشغل طيران ناس 14 رحلة أسبوعية من الرياض وجدة إلى دمشق، بواقع رحلة مباشرة يومياً من الرياض، وكذلك من جدة. وكان طيران ناس، أعلن إطلاق أول رحلاته المباشرة بين الرياض ودمشق في الخامس من يونيو الماضي، ليضيف العاصمة السورية إلى شبكته المتنامية، وذلك في إطار التوسع الإقليمي للشركة، وتلبية لاحتياجات المسافرين ولتعزيز الربط الجوي بين السعودية ومختلف دول العالم.

وطيران ناس هو الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، وأول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، ويشغّل 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طيران ناس ينظم تجربة سفر متكاملة للأطفال ذوي التوحد
السعودية اليوم

طيران ناس ينظم تجربة سفر متكاملة للأطفال...

السعودية اليوم
الرئيس التنفيذي لطيران ناس يتصدر غلاف فوربس في أغسطس
السعودية اليوم

الرئيس التنفيذي لطيران ناس يتصدر غلاف فوربس...

السعودية اليوم