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طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وموسكو في مطار الملك خالد

الجمعة ١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٨ مساءً
طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وموسكو في مطار الملك خالد
المواطن - فريق التحرير

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احتفل طيران ناس بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وموسكو في مطار الملك خالد الدولي بواقع 3 رحلات مباشرة أسبوعيًا.

وبهذا يبدأ فصل جديد من الربط الجوي كأول طيران يشغل رحلات مجدولة ومباشرة بين السعودية وروسيا، ضمن خطة طيران ناس الاستراتيجية للنمو والتوسع تحت شعار (نربط العالم بالمملكة).

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