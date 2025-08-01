طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وموسكو في مطار الملك خالد مخبأة في شاحنتين.. إحباط تهريب 817,733 حبة كبتاجون في منفذ البطحاء ترامب يزيد الرسوم الجمركية على عشرات الدول الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الاتحاد السويسري خطيب المسجد الحرام يحذر من وسائل التواصل: أصبحت مسرحًا للتفاخر والمقارنات فانتشر الحسد والبغضاء نزاهة توقف 142 شخصًا باتهامات الرشوة واستغلال النفوذ أمطار غزيرة وسيول وصواعق على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء جامعة طيبة تُتيح منح الألقاب المهنية والإكلينيكية للكوادر المتميزة في الصحة والتعليم فرق الإنقاذ في باكستان ترفض استرجاع جثة البطلة الأولمبية هل السفر خارج السعودية يؤثر أو يلغي التسجيل في حساب المواطن؟
احتفل طيران ناس بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وموسكو في مطار الملك خالد الدولي بواقع 3 رحلات مباشرة أسبوعيًا.
وبهذا يبدأ فصل جديد من الربط الجوي كأول طيران يشغل رحلات مجدولة ومباشرة بين السعودية وروسيا، ضمن خطة طيران ناس الاستراتيجية للنمو والتوسع تحت شعار (نربط العالم بالمملكة).