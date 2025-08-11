طيران ناس يحقق أرباحًا قوية ونموًا مستقرًا في النصف الأول من عام 2025

واصل طيران ناس،إحدى شركات الطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا (MENA) ، مساره التصاعدي كما أظهرته النتائج المالية والتشغيلية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2025.

ووسعت الشركة أسطولها التشغيلي ليصل إلى 71 طائرة، وأطلقت سبع وجهات دولية جديدة في ست دول، كما رفعت وتيرة أعمالها التشغيلية لموسم الحج.

وبلغ إجمالي الإيرادات في النصف الأول من عام 2025 مبلغ 4.0 مليار ريال بزيادة قدرها 1% على أساس سنوي، مدعومًا بشكل رئيسي بالأداء القوي خلال موسم الحج. وارتفع إجمالي الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك واستهلاك الدين بنسبة 19% على أساس سنوي ليصل إلى 1.4 مليار ريال، مع تحسن هامش الربح ليبلغ 34.0% مقارنة بـ 29.1% في النصف الأول من عام 2024. كما ارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 22% ليصل إلى 339 مليون ريال بهامش قدره 8.5%.

كما أنهى طيران ناس الفترة برصيد نقدي بلغ 4.5‎ مليار ﷼ ، مدفوعاً بعوائد الطرح العام الأولي وتدفقات نقدية تشغيلية قوية. كما تحسّن معدل صافي الدين إلى الربح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ليصل إلى 1.4 ضعف، من 2.2 ضعف (كما في 31 ديسمبر 2024)، ما يعزز قدرة الشركة على مواصلة الاستثمار في توسعة الأسطول والشبكة.

وقال بندر المهنا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لطيران ناس: “خلال الربع الثاني، واجهنا تحديات كبيرة، شملت التوترات الجيوسياسية، والتعليق المبكر والمؤقت لتأشيرات الزيارة قبل بدء موسم الحج، وإيقاف تشغيل بعض الطائرات نتيجة التأخيرات العالمية في تسليم محركات CFM الاحتياطية، ورغم هذه التحديات، حققنا نتائج قوية وب حققنا أهدافنا المالية.

وتابع: أداؤنا يعكس التزامًا ثابتًا بأولوياتنا الاستراتيجية: توسيع الأسطول والشبكة، والانضباط في التكاليف، وتعزيز تجربة المسافرين، ويواصل الطلب على السفر الجوي الموثوق والميسور التكلفة إظهار مرونة عالية، فيما تعزز استراتيجيتنا المنضبطة في تخصيص السعة التشغيلية موقعنا في الأسواق المحلية والدولية على حد سواء.

واستكمل: في النصف الأول من عام 2025، ساهمت عمليات الحج المخطط لها بشكل ملموس في الربحية، وفي إطار نشاطنا المجدول، أضفنا خمس طائرات جديدة من طراز A320neo، وأدخلنا سبع طائرات مستأجرة بنظام التأجير الشامل، وأطلقنا سبع وجهات دولية جديدةجديدة، مما عزز كفاءة شبكتنا وتوسعها.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تسهم الطائرات المستأجرة بشكل شامل، والتي تم إدخالها في نهاية الربع الثاني، في التخفيف من الأثر قصير المدى لتوقف بعض الطائرات والتحديات الإقليمية الأخرى، متابعًا: “يمثل استكمال طرحنا العام الأولي محطة تاريخية في مسيرة طيران ناس، حيث يدعم نمونا المستقبلي ويمكننا من بناء و تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، بما يتماشى تماماً مع رؤية 2030.”

وأضاف رمزي زاروبي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لطيران ناس: “حققنا أداءً مالياً قويا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع صافي الربح المعدّل بنسبة 22 % على أساس سنوي، كما تحسن هامش الربح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين المعدّل² ليصل إلى 34 %، بدعم من الانضباط المالي المستمر و الأداء القوي لموسم الحج. ورغم انخفاض العائد للوحدة (RASK) خلال الربع الثاني، بشكل رئيسي كنتيجةً للتوترات الجيوسياسية، والتعليق المؤقت للتأشيرات، وإيقاف بعض الطائرات بسبب التأخيرات في تسليم محركات CFM الاحتياطية، فقد تحسن إجمالي جودة الأرباح نتيجة قوة الأداء التشغيلي والإدارة الفعالة للتكاليف.

وتابع: كما تعزز المركز المالي للشركة بشكل ملموس بعد الطرح العام الأولي، حيث ارتفع الرصيد النقدي إلى ‎4.5‎ مليار ﷼ ، وتحسن معدل صافي الدين إلى الربح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين المعدّل إلى 1.4 ضعف. واصلنا كذلك تنويع مصادر التمويل من خلال تسهيلات جديدة لدعم خطط النمو.

وختم بقوله: “مع تنفيذ خطتنا طويلة المدى، نواصل التزامنا باتباع نهج مالي منضبط يضمن تمويل النمو بشكل مستدام، وإدارة المخاطر، وبناء قاعدة قوية لتحقيق قيمة مستمرة للمساهمين.”