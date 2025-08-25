Icon

عبر ثلاث رحلات أسبوعية بين مطار الكويت الدولي ومطار الملك عبد العزيز

طيران ناس يستأنف رحلاته المباشرة بين جدة والكويت ابتداءً من أول نوفمبر

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٤:٤٥ مساءً
طيران ناس يستأنف رحلاته المباشرة بين جدة والكويت ابتداءً من أول نوفمبر
المواطن - فريق التحرير

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن استئناف رحلاته المباشرة بين جدة والكويت اعتبارًا من الأول من نوفمبر القادم، لتوسيع شبكته المتنامية في إطار خطته للنمو والتوسع، تحت شعار “نربط العالم بالمملكة” وبما يتوافق مع الأهداف الوطنية في قطاعي الطيران والسياحة.

وفي الأول من نوفمبر، سيبدأ طيران ناس تشغيل ثلاث رحلات أسبوعية بين مطار الكويت الدولي ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

وسيرفع هذا المسار رحلات طيران ناس بين السعودية والكويت إلى 10 رحلات في الأسبوع، إذ تشغل الشركة حالياً رحلة يومياً بين الرياض والكويت، وذلك بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، ومع أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

ومن المنتظر أن يساهم استئناف رحلات طيران ناس بين الكويت وجدة في تعزيز سفريات الأعمال والسياحة بين البلدين الشقيقين ودعم الأهداف الوطنية في قطاعي السياحة والطيران بما يتواءم مع رؤية 2030.

طيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، وأول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

