طيران ناس ينظم تجربة سفر متكاملة للأطفال ذوي التوحد

نظّم “طيران ناس” تجربة سفر متكاملة للأطفال ذوي التوحد، شملت الدخول للطائرة والتفاعل مع طاقم الضيافة وتجربة الأدوات الحسية.
يأتي ذلك بهدف تعزيز ثقتهم عند السفر والإلمام بإجراءاته ضمن استراتيجية الشركة في تبني خدمات ومبادرات ذات أثر مستدام على مختلف فئات المجتمع.
