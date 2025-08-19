ظهور نجم سهيل لأول مرة هذا العام الأحد المقبل

أفاد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني أن يوم الأحد المقبل سيشهد ظهور نجم سهيل لأول مرة هذا العام، وهو من أكثر النجوم التي ينتظرها العرب نظرًا لارتباطه ببداية اعتدال الجو وانكسار حرارة الصيف.

وبيّن الحصيني عبر منصة إكس أن نجم “سهيل” يُعد ثاني ألمع نجم في السماء بعد الشعرى اليمانية، وأن ظهوره يمثل نقطة تحول واضحة في المواسم، حيث يبدأ معه التحول التدريجي من الحر الشديد إلى اعتدال الأجواء.

4 منازل فلكية

وأوضح أن لسهيل أربع منازل فلكية؛ تبدأ أولى هذه المنازل بكونها ختام فصل الصيف، ثم تتوالى المنازل الثلاث الأخرى معلنة تدرج الطقس نحو البرودة واعتدال الجو، تمهيداً لبداية موسم الأمطار والخريف.

وأشار إلى أن ترقب طلوع سهيل من العادات العريقة لدى العرب، حيث ارتبط ظهوره بمواسم الزراعة والرعي والسفر في الصحراء، لما يتميز به من دقة في ضبط المواقيت والتغيّر المناخي.