Icon

عبدالعزيز بن سعود يبحث عدد من الموضوعات مع سفير سنغافورة لدى السعودية  Icon القبض على شخصين لترويجهما 26 كيلو قات في عسير Icon قنصلية السعودية لدى جنيف تباشر حادثة غرق مواطن Icon مراسل الإخبارية: مقتل طالب ⁧‫سعودي‬⁩ طعنًا في كامبريدج Icon ضبط مواطن رعى 7 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد Icon سابك تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2025م بإيرادات 35.6 مليار ريال Icon إطلاق خدمة طلب زيادة الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة في مكة والمدينة لموسم الحج القادم Icon “الإعلامي الكبير”.. تصريحات محمد نجيب تشعل الجدل بين جماهير الهلال Icon مجمع الملك سلمان العالمي يطلق تقرير النصف الأول لمؤشر نضج الذكاء الاصطناعي للغة العربية Icon مذكرة تفاهم بين “تكامل” وصندوق العمل البحريني لنقل الخبرات في مجالات سوق العمل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

عبدالعزيز بن سعود يبحث عدد من الموضوعات مع سفير سنغافورة لدى السعودية 

الأحد ٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٠ مساءً
عبدالعزيز بن سعود يبحث عدد من الموضوعات مع سفير سنغافورة لدى السعودية 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة، اليوم، سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة إس بريمجيث.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال معالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.

قد يهمّك أيضاً
تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تتويج حرس الحدود ببطولة وزارة الداخلية لكرة القدم

تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تتويج حرس الحدود ببطولة وزارة الداخلية لكرة...

منها مدينة تدريب الأمن العام.. عبدالعزيز بن سعود يدشن عدة مشروعات في القصيم

منها مدينة تدريب الأمن العام.. عبدالعزيز بن سعود يدشن عدة مشروعات في...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز بن سعود يزور مركز العمليات الأمنية لشرطة باريس
أخبار رئيسية

عبدالعزيز بن سعود يزور مركز العمليات الأمنية...

أخبار رئيسية
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تمنح عبدالعزيز بن سعود وسام الإنتربول من الطبقة العليا
أخبار رئيسية

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تمنح عبدالعزيز بن...

أخبار رئيسية
عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية الفرنسي يوقعان الوثيقة التنفيذية لمسارات التعاون الأمنية
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية الفرنسي يوقعان...

السعودية اليوم