مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية

الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٦ مساءً
عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية
المواطن - واس

تابع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، سير العمل في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، وذلك خلال زيارة قام بها سموه لمقرها بالرياض.

واستمع سموه خلال الزيارة لشرح من المشرف على وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، عن مركز العناية بالعملاء، والخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية للمستفيدين كافة.

واطّلع سموه على آلية ترميم ومعالجة الوثائق القديمة التي تعرضت للتلف نتيجة تقادمها أو تعرضها لعوامل مناخية أو طبيعية مختلفة، وذلك باستخدام أحدث الوسائل التقنية والمعدات الخاصة.

كما اطّلع الأمير عبدالعزيز بن سعود على معرض الوكالة الذي يتضمن معدات وأجهزة تاريخية، منها جهاز حاسب آلي استخدم مع بداية إصدار السجل المدني المركزي، وكاميرا التصوير الفوتوغرافي لحاملي بطاقة الأحوال المدنية سابقًا.

رافق سموه خلال الزيارة، صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب وزير الداخلية المكلف، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ونائب مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية المهندس ثامر بن محمد الحربي.

