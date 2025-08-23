عبدالعزيز بن سعود يرفع الشكر للقيادة بمناسبة إطلاق حملة التبرع بالدم ويبادر بالتبرع فاز بركلات الترجيح.. الأهلي يرفع كأس السوبر أمام النصر الصيدلي السعودي.. ركيزة وطنية لتحقيق الاكتفاء الدوائي ودعم رؤية 2030 كلمة تحفيزية من منير القرني للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة العام الدراسي الجديد اتحاد الكرة: مشاركة الأهلي في السوبر نظامية تسجل 1469 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية خلال أسبوع أكثر من 1300 وفاة نتيجة موجة حر شديدة ضربت البرتغال نائب أمير الرياض يوجه بإيقاف فعاليتين ترفيهيتين لملاحظات تتعلق بسلامة الألعاب الهوائية بالتزامن مع عودة الدراسة.. 6 إرشادات مهمة قبل السفر بالمركبة سهيل يُعلن بداية العد التنازلي لصيف 2025
رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وذلك بمناسبة إطلاق الحملة السنوية للتبرع بالدم، التي أطلقها سمو ولي العهد، امتدادًا لرعايته الكريمة للعمل الإنساني، وتشجيعًا لجميع فئات المجتمع على المبادرة بالتبرع بالدم.
وأكد سمو وزير الداخلية أن هذه الحملة تجسد النهج الإنساني الراسخ لقيادة المملكة وحرصها الدائم على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، مبينًا أن التبرع بالدم يُسهم في إنقاذ الأرواح ويعزز خدمات الرعاية الصحية.
وفي إطار دعم المبادرة الوطنية، بادر الأمير عبدالعزيز بن سعود، بالتبرع بالدم، مؤكدًا سموه أن وزارة الداخلية ومنسوبيها يعتزون بالمشاركة في هذه المبادرة، موجهًا الخدمات الطبية بالوزارة بتهيئة أماكن للتبرع بالدم في ديوان الوزارة وقطاعاتها المختلفة في مناطق المملكة كافة لخدمة المتبرعين وتسهيل مشاركتهم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يديم على المملكة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.