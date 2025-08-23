Icon

عبدالعزيز بن سعود يرفع الشكر للقيادة بمناسبة إطلاق حملة التبرع بالدم ويبادر بالتبرع Icon فاز بركلات الترجيح.. الأهلي يرفع كأس السوبر أمام النصر Icon الصيدلي السعودي.. ركيزة وطنية لتحقيق الاكتفاء الدوائي ودعم رؤية 2030 Icon كلمة تحفيزية من منير القرني للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة العام الدراسي الجديد Icon اتحاد الكرة: مشاركة الأهلي في السوبر نظامية Icon تسجل 1469 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية خلال أسبوع Icon أكثر من 1300 وفاة نتيجة موجة حر شديدة ضربت البرتغال Icon نائب أمير الرياض يوجه بإيقاف فعاليتين ترفيهيتين لملاحظات تتعلق بسلامة الألعاب الهوائية Icon بالتزامن مع عودة الدراسة.. 6 إرشادات مهمة قبل السفر بالمركبة Icon سهيل يُعلن بداية العد التنازلي لصيف 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

عبدالعزيز بن سعود يرفع الشكر للقيادة بمناسبة إطلاق حملة التبرع بالدم ويبادر بالتبرع

السبت ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٥:٣٧ مساءً
عبدالعزيز بن سعود يرفع الشكر للقيادة بمناسبة إطلاق حملة التبرع بالدم ويبادر بالتبرع
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وذلك بمناسبة إطلاق الحملة السنوية للتبرع بالدم، التي أطلقها سمو ولي العهد، امتدادًا لرعايته الكريمة للعمل الإنساني، وتشجيعًا لجميع فئات المجتمع على المبادرة بالتبرع بالدم.

وأكد سمو وزير الداخلية أن هذه الحملة تجسد النهج الإنساني الراسخ لقيادة المملكة وحرصها الدائم على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، مبينًا أن التبرع بالدم يُسهم في إنقاذ الأرواح ويعزز خدمات الرعاية الصحية.

قد يهمّك أيضاً
تهنئة من عبدالعزيز بن سعود لمنسوبي الداخلية بمناسبة عيد الأضحى

تهنئة من عبدالعزيز بن سعود لمنسوبي الداخلية بمناسبة عيد الأضحى

برعاية عبدالعزيز بن سعود.. تخريج الدورة التأهيلية لمجندات معهد التدريب النسوي

برعاية عبدالعزيز بن سعود.. تخريج الدورة التأهيلية لمجندات معهد التدريب النسوي

وفي إطار دعم المبادرة الوطنية، بادر الأمير عبدالعزيز بن سعود، بالتبرع بالدم، مؤكدًا سموه أن وزارة الداخلية ومنسوبيها يعتزون بالمشاركة في هذه المبادرة، موجهًا الخدمات الطبية بالوزارة بتهيئة أماكن للتبرع بالدم في ديوان الوزارة وقطاعاتها المختلفة في مناطق المملكة كافة لخدمة المتبرعين وتسهيل مشاركتهم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يديم على المملكة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. أمن المنشآت تحتفي بتخريج 208 متدربين من الدورات التأهيلية
السعودية اليوم

تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. أمن المنشآت...

السعودية اليوم