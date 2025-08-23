عبدالعزيز بن سعود يرفع الشكر للقيادة بمناسبة إطلاق حملة التبرع بالدم ويبادر بالتبرع

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وذلك بمناسبة إطلاق الحملة السنوية للتبرع بالدم، التي أطلقها سمو ولي العهد، امتدادًا لرعايته الكريمة للعمل الإنساني، وتشجيعًا لجميع فئات المجتمع على المبادرة بالتبرع بالدم.

وأكد سمو وزير الداخلية أن هذه الحملة تجسد النهج الإنساني الراسخ لقيادة المملكة وحرصها الدائم على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، مبينًا أن التبرع بالدم يُسهم في إنقاذ الأرواح ويعزز خدمات الرعاية الصحية.

وفي إطار دعم المبادرة الوطنية، بادر الأمير عبدالعزيز بن سعود، بالتبرع بالدم، مؤكدًا سموه أن وزارة الداخلية ومنسوبيها يعتزون بالمشاركة في هذه المبادرة، موجهًا الخدمات الطبية بالوزارة بتهيئة أماكن للتبرع بالدم في ديوان الوزارة وقطاعاتها المختلفة في مناطق المملكة كافة لخدمة المتبرعين وتسهيل مشاركتهم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يديم على المملكة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.