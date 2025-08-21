عدد المعتمرين يتجاوز 15 مليونًا خلال الربع الأول من 2025

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن عدد المعتمرين قد تجاوز 15 مليونًا خلال فترة الربع الأول من العام 2025.

وأشارت الهيئة عبر موقعها إلى ارتفاع أعداد المعتمرين 31.5% على أساس سنوي خلال الفترة.

وتابعت الهيئة أن السعوديين قد شكلوا نحو 24% من إجمالي أعداد المعتمرين.