حصاد اليوم

عدد المعتمرين يتجاوز 15 مليونًا خلال الربع الأول من 2025

الخميس ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن عدد المعتمرين قد تجاوز 15 مليونًا خلال فترة الربع الأول من العام 2025.

وأشارت الهيئة عبر موقعها إلى ارتفاع أعداد المعتمرين 31.5% على أساس سنوي خلال الفترة.

وتابعت الهيئة أن السعوديين قد شكلوا نحو 24% من إجمالي أعداد المعتمرين.

