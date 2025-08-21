تراجع طفيف بأسعار الذهب اليوم عدد المعتمرين يتجاوز 15 مليونًا خلال الربع الأول من 2025 إدخال 135 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة إنتاج النفط في النرويج يسجل أعلى مستوى منذ 2011 قناة بنما تتوقع تراجع عائداتها بنسبة 7.4 % خلال السنة القادمة توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة ورياح وغبار على عدة مناطق أسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره الجامعة الإسلامية تعتمد إدراج مقرر الذكاء الاصطناعي متطلبًا جامعيًا الشؤون الدينية تسلّم كبار المطوفين الرخصة الأولى عبر تطبيق توكلنا لتعزيز الخدمات توضيح من التأمينات بشأن استبعاد المشترك غير السعودي
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن عدد المعتمرين قد تجاوز 15 مليونًا خلال فترة الربع الأول من العام 2025.
وأشارت الهيئة عبر موقعها إلى ارتفاع أعداد المعتمرين 31.5% على أساس سنوي خلال الفترة.
وتابعت الهيئة أن السعوديين قد شكلوا نحو 24% من إجمالي أعداد المعتمرين.