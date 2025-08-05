Icon

عزّنا بطبعنا.. هوية اليوم الوطني السعودي الـ95 تعبّر عن قيم السعوديين Icon زلزال بقوة 6 درجات بالقرب من سواحل كامتشاتكا الروسية Icon الخارجية الأسترالية: حل الدولتين أفضل فرصة لتحقيق السلام Icon جامعة طيبة تعلن عن فرص تعاون للكفاءات الوطنية للتدريس بنظام الساعات Icon ناسا تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر Icon مايا دياب عن أصالة: إنسانة بلا بقوي! Icon أرامكو تعلن عن توزيعات أرباح أساسية ومرتبطة بالأداء بقيمة 80 مليار ريال Icon موجة حارة على المنطقة الشرقية Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 6 مناطق  Icon طائر يجبر طائرة متجهة من مدريد إلى باريس على العودة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تهدف إلى إبراز السمات التي يتميز بها المجتمع السعودي

عزّنا بطبعنا.. هوية اليوم الوطني السعودي الـ95 تعبّر عن قيم السعوديين

الثلاثاء ٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٦ صباحاً
عزّنا بطبعنا.. هوية اليوم الوطني السعودي الـ95 تعبّر عن قيم السعوديين
تقرير: هند محمد اللحيدان

أطلقت الجهات المعنية الشعار الرسمي لـ اليوم الوطني السعودي الـ95، تحت عبارة “عزنا بطبعنا”، وذلك ضمن الهوية الجديدة التي تهدف إلى إبراز السمات التي يتميز بها المجتمع السعودي، مثل الكرم، الطموح، الرؤية، والنجدة.

شعار يحمل دلالة ثقافية واجتماعية

يعكس الشعار الاعتزاز بالصفات الأصيلة للمواطن السعودي، ويُستخدم في الحملات الإعلامية، والفعاليات، والمبادرات الوطنية خلال فترة الاحتفال باليوم الوطني، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام. وأكدت الجهات المنظمة أن اختيار هذا الشعار يأتي ضمن سياق تعزيز الهوية الوطنية وربطها بالقيم المجتمعية.

تفاعل واسع على منصات التواصل

وتصدر وسم “عزنا بطبعنا” قائمة الترند في منصة “إكس”، بعد دقائق من إعلان الشعار. وتداول المستخدمون صور الهوية الرسمية المرفقة بعبارات:

• عزّنا بفزعتنا
• عزّنا برؤيتنا
• عزّنا بكرمنا
• عزّنا بطموحنا

وربط كثير من المشاركين بين هذه القيم وواقع المجتمع، مستشهدين بمواقف اجتماعية وإنسانية تعبّر عن هذه الصفات.

تصميم مستلهم من التراث

الهوية البصرية المرافقة للشعار جاءت بتصاميم مستوحاة من النقوش التقليدية السعودية، واستخدمت فيها ألوانًا هادئة مع رموز تراثية تعبّر عن الأصالة والتجدد في آن واحد. وتظهر في التصميم أنماط مستلهمة من “السدو” ومناطق المملكة، لتعزيز الإحساس بالانتماء والوحدة.

استعدادات وطنية للاحتفال

وتستعد الجهات الحكومية والخاصة لإطلاق عدد من الفعاليات، تشمل عروضًا جوية، مهرجانات تراثية، وأنشطة ثقافية، إضافة إلى تخفيضات تجارية تنطلق عادة قبيل المناسبة بأيام.

كما تُستخدم الهوية الجديدة في المواد الدعائية والإعلامية والمجسمات الميدانية.

ويحظى اليوم الوطني بأهمية متزايدة في ظل رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود مسيرة التحديث والتنمية في المملكة، مع الحفاظ على القيم والثوابت التي تشكّل نسيج المجتمع.

وتُعد الهوية الجديدة لهذا العام انعكاسًا لتوجهات القيادة في تعزيز الاعتزاز بالهوية الوطنية، وربط التنمية بالقيم المجتمعية، ما يجعل من اليوم الوطني مناسبة تتجاوز الاحتفال الرمزي، لتصبح امتدادًا لمسار التقدم والنهضة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد