عزّنا بطبعنا.. هوية اليوم الوطني السعودي الـ95 تعبّر عن قيم السعوديين

أطلقت الجهات المعنية الشعار الرسمي لـ اليوم الوطني السعودي الـ95، تحت عبارة “عزنا بطبعنا”، وذلك ضمن الهوية الجديدة التي تهدف إلى إبراز السمات التي يتميز بها المجتمع السعودي، مثل الكرم، الطموح، الرؤية، والنجدة.

شعار يحمل دلالة ثقافية واجتماعية

يعكس الشعار الاعتزاز بالصفات الأصيلة للمواطن السعودي، ويُستخدم في الحملات الإعلامية، والفعاليات، والمبادرات الوطنية خلال فترة الاحتفال باليوم الوطني، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام. وأكدت الجهات المنظمة أن اختيار هذا الشعار يأتي ضمن سياق تعزيز الهوية الوطنية وربطها بالقيم المجتمعية.

تفاعل واسع على منصات التواصل

وتصدر وسم “عزنا بطبعنا” قائمة الترند في منصة “إكس”، بعد دقائق من إعلان الشعار. وتداول المستخدمون صور الهوية الرسمية المرفقة بعبارات:

• عزّنا بفزعتنا

• عزّنا برؤيتنا

• عزّنا بكرمنا

• عزّنا بطموحنا

وربط كثير من المشاركين بين هذه القيم وواقع المجتمع، مستشهدين بمواقف اجتماعية وإنسانية تعبّر عن هذه الصفات.

تصميم مستلهم من التراث

الهوية البصرية المرافقة للشعار جاءت بتصاميم مستوحاة من النقوش التقليدية السعودية، واستخدمت فيها ألوانًا هادئة مع رموز تراثية تعبّر عن الأصالة والتجدد في آن واحد. وتظهر في التصميم أنماط مستلهمة من “السدو” ومناطق المملكة، لتعزيز الإحساس بالانتماء والوحدة.

استعدادات وطنية للاحتفال

وتستعد الجهات الحكومية والخاصة لإطلاق عدد من الفعاليات، تشمل عروضًا جوية، مهرجانات تراثية، وأنشطة ثقافية، إضافة إلى تخفيضات تجارية تنطلق عادة قبيل المناسبة بأيام.

كما تُستخدم الهوية الجديدة في المواد الدعائية والإعلامية والمجسمات الميدانية.

ويحظى اليوم الوطني بأهمية متزايدة في ظل رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود مسيرة التحديث والتنمية في المملكة، مع الحفاظ على القيم والثوابت التي تشكّل نسيج المجتمع.

وتُعد الهوية الجديدة لهذا العام انعكاسًا لتوجهات القيادة في تعزيز الاعتزاز بالهوية الوطنية، وربط التنمية بالقيم المجتمعية، ما يجعل من اليوم الوطني مناسبة تتجاوز الاحتفال الرمزي، لتصبح امتدادًا لمسار التقدم والنهضة.