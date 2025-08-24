Icon

ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني Icon القبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر بالرياض Icon الاتحاد يتغلب على النجمة بهدفٍ دون رد Icon التعادل السلبي يحسم مواجهة الحزم والفتح بدوري روشن Icon فلكية جدة: كسوف جزئي عميق للشمس غدًا Icon عادات يومية سلبية تسبب النوبات القلبية Icon أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة Icon فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل Icon فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة Icon السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
غرائب

علماء يكشفون خفايا ثقب أسود انفجاره سيدمر الأرض

الأحد ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٧ مساءً
علماء يكشفون خفايا ثقب أسود انفجاره سيدمر الأرض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في قلب مجرة درب التبانة، يكمن ثقب أسود هائل يُعرف باسم “القوس A*”، يمتلك كتلة تفوق كتلة الشمس بـ4.3 مليون مرة، ويمتد قطره لحوالي 24 مليون كيلومتر.

هذا العملاق الكوني، الذي يبدو حاليًا في حالة خمول، قد يتحول إلى قوة مدمرة في المستقبل البعيد، حيث يتوقع العلماء أن يصبح نشطًا بعد نحو 2.4 مليار سنة، مما قد يشكل خطرًا وجوديًا على كوكب الأرض.

قد يهمّك أيضاً
فيديو يوضح.. ماذا سيحدث عند السقوط في الثقب الأسود؟

فيديو يوضح.. ماذا سيحدث عند السقوط في الثقب الأسود؟

لحظة خروج مادة مجهولة من الثقب الأسود في الفضاء

لحظة خروج مادة مجهولة من الثقب الأسود في الفضاء

مجال مغناطيسي

واكتشف العلماء مؤخرًا وجود مجال مغناطيسي يحيط بهذا الثقب الأسود، مما يعزز فهمنا لسلوكه المعقد. وفقًا للدراسات، تصبح الثقوب السوداء فائقة الكتلة نشطة عندما تبتلع كميات هائلة من الغاز والغبار من محيطها المجري.

لكن هذا النشاط يتطلب تدفقًا وفيرًا من المادة، وهو أمر غائب حاليًا عن “القوس A*”.

البروفيسورة كريستين دون، الخبيرة في الثقوب السوداء النشطة من جامعة دورهام، أوضحت لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الثقب الأسود يظل خاملًا بسبب ضآلة كمية المادة التي يبتلعها، والتي لا تتجاوز جزءًا ضئيلًا من “حد إيدينغتون”، وهو الحد الأقصى للمادة التي يمكن للثقب الأسود امتصاصها دفعة واحدة.

وأضافت: “إذا تلقى الثقب الأسود كمية كبيرة من المادة بشكل مفاجئ، فقد يتحول إلى حالة نشطة، منتجًا تيارات هائلة من الطاقة.”العلماء يحذرون من أن أي زيادة كبيرة في تدفق المادة إلى “القوس A*” قد تُحوله إلى قوة كونية نشطة، قادرة على إطلاق طاقة هائلة.

ورغم أن هذا السيناريو يبقى بعيد الاحتمال في الوقت الحالي، إلا أن الثقب الأسود يظل لغزًا كونيًا يحمل في طياته إمكانية تغيير مصير مجرتنا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • ملكي نخبوي

    طيب

إقرأ المزيد