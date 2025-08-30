وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي وظائف شاغرة في شركة الفنار وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة لدى بفروع التصنيع الوطنية وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة EY ترامب يلغي الحماية الخاصة لكامالا هاريس عودة المدارس غدًا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تراجع أسعار النفط اليوم خطوات تقديم طلب تقسيط مبالغ الضريبة المستحقة توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد وغبار على عدة مناطق
يعود يوم غد الأحد، حوالي مليوني طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، في إدارات التعليم في إدارات التعليم في جدة، مكة المكرمة، الطائف، المدينة المنورة.
وكانت عودة الطلاب في جدة، مكة المكرمة، الطائف، المدينة المنورة، قد تم تأخيرها أسبوعًا عن بقية الطلاب في مناطق المملكة مراعاة لخصوصية هذه المناطق وارتباطها بمواسم الحج والعمرة وما يصاحبها من حشود تنظيمية كبيرة وجهود متواصلة.