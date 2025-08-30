عودة المدارس غدًا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

يعود يوم غد الأحد، حوالي مليوني طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، في إدارات التعليم في إدارات التعليم في جدة، مكة المكرمة، الطائف، المدينة المنورة.

وكانت عودة الطلاب في جدة، مكة المكرمة، الطائف، المدينة المنورة، قد تم تأخيرها أسبوعًا عن بقية الطلاب في مناطق المملكة مراعاة لخصوصية هذه المناطق وارتباطها بمواسم الحج والعمرة وما يصاحبها من حشود تنظيمية كبيرة وجهود متواصلة.