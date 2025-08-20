Icon

إيداع دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي غدًا

الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٢ مساءً
إيداع دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي غدًا
المواطن - فريق التحرير

أعلن حساب الضمان الاجتماعي والتمكين أنه سيتم غدًا الخميس إيداع دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي للفصل الدراسي الأول من عام 2025-2026.

ويهدف دعم الحقيبة والزي المدرسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى تمكينهم من توفير المستلزمات المدرسية الأساسية، ويصرف مع بداية كل فصل دراسي.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق إن صرف دعم الحقيبة المدرسية يكون مرة واحدة بداية كل فصل دراسي جديد للطلاب المشمولين في الضمان بشكل تلقائي، بشرط أن يكون العمر من 6 – 18 سنة.

