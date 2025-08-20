إيداع دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي غدًا طيران ناس يبحث مع وزير الاقتصاد السوري فرص الاستثمار في مجال النقل الجوي حجب متجر إلكتروني مخالف من خارج السعودية لبيعه سبائك ذهبية مغشوشة وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية جديدة إلى قطاع غزة زاتكا للمنشآت: قدموا إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن يوليو الماضي ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق القبض على وافدين سرقوا كيابل كهربائية من مدارس بالرياض الجوازات تُصدر 111,034 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة خلال النصف الأول من 2025 هيئة العقار تُعلن عن بدء أعمال السجل العقاري في 99 حيًا بالشرقية الجميعة: نعم ومليون نعم لأولوية السعودي في التوظيف ولكن!
أعلن حساب الضمان الاجتماعي والتمكين أنه سيتم غدًا الخميس إيداع دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي للفصل الدراسي الأول من عام 2025-2026.
ويهدف دعم الحقيبة والزي المدرسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى تمكينهم من توفير المستلزمات المدرسية الأساسية، ويصرف مع بداية كل فصل دراسي.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق إن صرف دعم الحقيبة المدرسية يكون مرة واحدة بداية كل فصل دراسي جديد للطلاب المشمولين في الضمان بشكل تلقائي، بشرط أن يكون العمر من 6 – 18 سنة.