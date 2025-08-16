غدًا عودة المعلمين في 11 منطقة استعدادًا للعام الدراسي الجديد

يعود يوم غد الأحد المعلمون والمعلمات الممارسون للتدريس في مختلف المراحل الدراسية، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 1447هـ/1448هـ، الذي يبدأ رسميًا يوم الأحد 1 ربيع الأول الموافق 24 أغسطس الجاري.

عودة المعلمين

كما ينتظم المعلمون في جميع إدارات التعليم بالمملكة بدءًا من الغد، فقد تقرر أن تكون عودة زملائهم في إدارات التعليم بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف يوم الأحد المقبل 1 ربيع الأول 1447هـ الموافق 24 أغسطس الجاري، نظرًا لخصوصية هذه المناطق وارتباطها بمواسم الحج والعمرة. فيما تبدأ الدراسة للطلاب هناك يوم الأحد 8 ربيع الأول 1447هـ الموافق 31 أغسطس الجاري.

اعتماد نظام الفصلين

وكانت وزارة التعليم قد ثمّنت موافقة مجلس الوزراء على اعتماد نظام الفصلين الدراسيين لمدارس التعليم العام ابتداءً من العام الدراسي 1447/1448هـ (2025/2026م)، مع الإبقاء على الإطار الزمني المعتمد للتقويم الدراسي للأعوام الأربعة المقبلة، متضمنًا الفترات الزمنية لبداية ونهاية العام الدراسي.

وأوضحت الوزارة أن القرار يمنح إدارات التعليم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف مرونة أكبر لمواءمة خططها مع متطلبات الحج والعمرة والزيارة، إلى جانب دعم الأعمال المجتمعية والتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.