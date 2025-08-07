Icon

4 تعليمات لقيادة المركبة في الأجواء شديدة الحرارة Icon لأول مرة في السعودية.. استخدام الخرسانة المدموكة في مسار الشاحنات Icon ضبط مشغولات ذهبية مخالفة تزن أكثر من 9 كيلو بمعمل مخالف جنوب الرياض Icon أجهزة ذكية وباركودات تفاعلية بعدة لغات داخل الحرمين الشريفين Icon مساند: 3 أشهر على انتهاء الفترة التصحيحية للعمالة المنزلية المتغيبة Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10930 نقطة Icon إخلاء جوي لمواطن تعرض لأزمة صحية من لشبونة إلى الرياض Icon وصول 20 شاحنة إغاثية سعودية جديدة إلى السويداء لمساعدة الشعب السوري Icon مواقف الرياض يعلن بدء تفعيل المواقف المُدارة داخل الأحياء السكنية Icon ضبط مواطن ومقيمَين لاستغلالهم الرواسب في حائل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

غزة تشهد أعلى معدل شهري لحالات سوء التغذية الحاد

الخميس ٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٨ مساءً
غزة تشهد أعلى معدل شهري لحالات سوء التغذية الحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن قطاع غزة شهد أعلى معدل شهري لسوء التغذية الحاد لدى الأطفال مع ارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع في القطاع.

وقال في تصريحات من مقر المنظمة بجنيف اليوم، “في يوليو، شُخص ما يقرب من (12) ألف طفل دون سن الخامسة على أنهم يعانون من سوء التغذية الحاد في غزة، وهو أعلى رقم شهري يُسجل على الإطلاق”.

قد يهمّك أيضاً
بلينكن يحذف منشورًا يدعو لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل

بلينكن يحذف منشورًا يدعو لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل

السعودية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة 

السعودية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة 

وأضاف أن (99) شخصًا على الأقل لاقوا حتفهم بسبب سوء التغذية منذ بداية العام وحتى 29 يوليو الماضي، وهم (64) بالغًا و(35) طفلًا من بينهم (29) دون سن الخامسة.

وتشير إحصاءات المنظمة إلى أن نحو (25) ألف طفل يعانون سوء تغذية حاد في القطاع، وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريك بيبركورن: “لا يزال إجمالي حجم الإمدادات الغذائية غير كاف على الإطلاق لمنع المزيد من التدهور، ويجب تكثيف الإمدادات، وتنوع الغذاء”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

غزة على شفا المجاعة رغم دخول 23 ألف طن مساعدات خلال أسبوع
العالم

غزة على شفا المجاعة رغم دخول 23...

العالم