غزة تشهد أعلى معدل شهري لحالات سوء التغذية الحاد

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن قطاع غزة شهد أعلى معدل شهري لسوء التغذية الحاد لدى الأطفال مع ارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع في القطاع.
وقال في تصريحات من مقر المنظمة بجنيف اليوم، “في يوليو، شُخص ما يقرب من (12) ألف طفل دون سن الخامسة على أنهم يعانون من سوء التغذية الحاد في غزة، وهو أعلى رقم شهري يُسجل على الإطلاق”.
وأضاف أن (99) شخصًا على الأقل لاقوا حتفهم بسبب سوء التغذية منذ بداية العام وحتى 29 يوليو الماضي، وهم (64) بالغًا و(35) طفلًا من بينهم (29) دون سن الخامسة.
وتشير إحصاءات المنظمة إلى أن نحو (25) ألف طفل يعانون سوء تغذية حاد في القطاع، وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريك بيبركورن: “لا يزال إجمالي حجم الإمدادات الغذائية غير كاف على الإطلاق لمنع المزيد من التدهور، ويجب تكثيف الإمدادات، وتنوع الغذاء”.