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غزة على شفا المجاعة رغم دخول 23 ألف طن مساعدات خلال أسبوع

الأحد ٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
غزة على شفا المجاعة رغم دخول 23 ألف طن مساعدات خلال أسبوع
المواطن - واس

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أكّدت منظمات إنسانية أنّ قطاع غزة يواجه خطر مجاعة وشيكة، رغم دخول نحو (23000) طن من المساعدات عبر (1.200) شاحنة خلال الأسبوع الماضي، بمعدل (200) شاحنة يوميًا، وهو أقل بكثير من الحاجة اليومية المقدّرة بـ(500) إلى (600) شاحنة.

وتواصل عدّة دول تنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات، حيث أُسقطت (136) طردًا من الغذاء والدواء، مع توقّع تنفيذ إسقاطات إضافية قريبًا.

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