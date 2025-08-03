غزة على شفا المجاعة رغم دخول 23 ألف طن مساعدات خلال أسبوع

أكّدت منظمات إنسانية أنّ قطاع غزة يواجه خطر مجاعة وشيكة، رغم دخول نحو (23000) طن من المساعدات عبر (1.200) شاحنة خلال الأسبوع الماضي، بمعدل (200) شاحنة يوميًا، وهو أقل بكثير من الحاجة اليومية المقدّرة بـ(500) إلى (600) شاحنة.

وتواصل عدّة دول تنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات، حيث أُسقطت (136) طردًا من الغذاء والدواء، مع توقّع تنفيذ إسقاطات إضافية قريبًا.