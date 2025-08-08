فرنسا وألمانيا ومصر وتركيا والاتحاد الأوروبي.. 5 اتصالات من فيصل بن فرحان لبحث تطورات الأوضاع في غزة هيديو كوجيما يكشف الأسرار الحصرية لتطوير لعبة Death Stranding 2 خلال مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025 ابتكارات رائدة في قطاع الطرق تسهم في رفع كفاءة البنية التحتية 30 يومًا تفصلنا عن الخسوف الكلي للقمر الأفواج الأمنية تقبض على 6 مخالفين لتهريبهم 63 كيلو قات إحباط تهريب 100,800 قرص إمفيتامين في جازان المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يعرض صقرًا يقطع أكثر من 600 كيلومتر في 8 ساعات إحباط محاولة تهريب أكثر من 400 ألف حبة من كبتاجون مُخبأة في فرو أغنام خطيب المسجد النبوي: مدوا يد العون لمن أنهكهم الجوع في فلسطين عبر القنوات الرسمية الموثوقة خطيب المسجد الحرام: من أظهر المعينات للتعاون على البر والتقوى تربية النفس وتعويدها على هذا الخلق
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، اتصالًا هاتفيًا، بمعالي وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأهمية وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع جراء الممارسات الوحشية
للاحتلال الإسرائيلي.
كما أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، اتصالًا هاتفيًا، بمعالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو.
وجرى خلال الاتصال مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية.
كذلك أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، بمعالي وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.
وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وأهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لوقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.
وأجرى كذلك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، بالممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وأهمية بذل كافة الجهود لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم التجويع ضد سكان القطاع.
وأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، بمعالي وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.
وبُحثت خلال الاتصال، المستجدات في قطاع غزة، وأهمية وقف التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية، ووضع حد للمعاناة الإنسانية لسكان القطاع.