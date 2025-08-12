فهد بن سلطان للمحافظين: دوركم مهم في نقل الصورة الحقيقية لمشاعر المواطنين وخدمتهم 3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي إحباط تهريب 36,600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان المزرعة الإنجليزية “فالكون ميوز” تُشارك بـ 100 صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 جامعة الشمالية تفتح باب التعاون التدريسي في أكثر من 20 تخصصًا أكاديميًا القبض على مقيمين في المدينة المنورة لترويجهما 1.7 كيلو شبو شباب السعودية.. رهان نحو مستقبل واعد ومشرق ضبط 9 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الشرقية مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين أجواءٌ متقلبة في الشرقية.. موجة حارة وأمطار ورياح
رأس الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، الاجتماع الدوري للمحافظين، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني والوكلاء المساعدين ومحافظي المحافظات.
واطلع أمير تبوك في بداية الاجتماع على تقارير سير العمل في المحافظات. مؤكدًا أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن والمواطنة وتلمس احتياجاتهم وتفقدهم واستشعار أحوالهم وكذلك خدمتهم والعمل المستمر لتحقيق مطالبهم، بما يكفل لهم العيش الكريم والحياة الهانئة، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ومتابعة وزير الداخلية.
وأشار إلى النقلة الحضارية الكبيرة التي تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية المملكة2030 (نيوم، والبحر الأحمر، وأمالا، والديسة وتروجينا) وبإشراف مباشر ودعم ومتابعة ولي العهد والتي ستسهم في رفع مستوى جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، وستعود بالنفع على الوطن والمواطن، مؤكداً سموه بهذا الخصوص على دور المحافظين بالمنطقة بأهمية التعاون والتنسيق مع الشركات المنفذة لهذه المشاريع وتسهيل أعمالهم.
بعد ذلك ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال المتضمنة عددًا من الموضوعات، ووجه باتخاذ اللازم حيالها.