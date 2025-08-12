فهد بن سلطان للمحافظين: دوركم مهم في نقل الصورة الحقيقية لمشاعر المواطنين وخدمتهم

رأس الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، الاجتماع الدوري للمحافظين، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني والوكلاء المساعدين ‏ومحافظي المحافظات.

واطلع أمير تبوك في بداية الاجتماع على تقارير سير العمل في المحافظات. مؤكدًا أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن والمواطنة وتلمس احتياجاتهم وتفقدهم واستشعار أحوالهم وكذلك خدمتهم والعمل المستمر لتحقيق مطالبهم، بما يكفل لهم العيش الكريم والحياة الهانئة، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ومتابعة وزير الداخلية.

وأشار إلى النقلة الحضارية الكبيرة التي تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية المملكة2030 (نيوم، والبحر الأحمر، وأمالا، والديسة وتروجينا) وبإشراف مباشر ودعم ومتابعة ولي العهد والتي ستسهم في رفع مستوى جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، وستعود بالنفع على الوطن والمواطن، مؤكداً سموه بهذا الخصوص على دور المحافظين بالمنطقة بأهمية التعاون والتنسيق مع الشركات المنفذة لهذه المشاريع وتسهيل أعمالهم.

بعد ذلك ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال المتضمنة عددًا من الموضوعات، ووجه باتخاذ اللازم حيالها.