فهد بن سلطان يدشّن ويضع حجر أساس 48 مشروعًا تنمويًا بأكثر من 4.4 مليارات ريال غدًا

يدشّن الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ، غداً الأحد ، (48) مشروعًا تنمويًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بتكلفة تتجاوز (4.4) مليارات ريال، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وعدد من قيادة منظومة “البيئة” بالمملكة.

ويأتي تدشين هذه المشروعات انطلاقًا من التوجيهات السامية الكريمة، والحرص الدائم على توفير احتياجات المواطنين في مناطق المملكة كافة، وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية في مختلف المجالات، ودعم التنمية المستدامة بالمنطقة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تفاصيل المشروعات

وتشمل مشروعات التدشين (23) مشروعًا بتكُلفة مالية تجاوزت (3.8) مليارات ريال، فيما بلغت مشاريع وضع حجر الأساس (25) مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من (580) مليون ريال لخدمة سكان المنطقة، ودعم تحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية.

وستسهم هذه المشروعات في تحسين جودة الحياة، ودعم الاستدامة البيئية والمائية والغذائية، وخدمة جميع مدن منطقة تبوك ومحافظاتها ومراكزها، وتقديم أفضل الخدمات للسكان، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجع مشاركة القطاع الخاص، وتوطين الكفاءات والقدرات وتحفز الابتكارات، مما يُعزّز من دور منظومة “البيئة” في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.