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فهد بن سلطان يطلع على نتائج القبول بجامعة تبوك

الأربعاء ٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٤:٣٢ مساءً
فهد بن سلطان يطلع على نتائج القبول بجامعة تبوك
المواطن - فريق التحرير

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استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالعزيز بن سالم الغامدي.

ورحب أمير تبوك برئيس الجامعة، الذي اطلع سموه على تقرير عن القبول للعام الجامعي 1447هـ، والمتضمن إجراءات القبول التي تمت هذا العام من خلال منصة القبول الموحد، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر شريحة من الطلاب والطالبات من خلال المنصة وبشكل إلكتروني.

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وأكد أمير منطقة تبوك خلال اللقاء على أهمية مخرجات الجامعة والتركيز على التخصصات النوعية ومواكبة تطلعات سوق العمل، ‏منوهًا بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

من جهته، أعرب رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك، على دعمه ومتابعته للجامعة ومنتسبيها وطلابها وطالباتها حتى أضحت جامعة تبوك لها مكانتها بين جامعات المملكة وتؤدي رسالتها الأكاديمية والتعليمية على أكمل وجه.

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