السعودية اليوم
حصاد اليوم

فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية الأردن تطورات الأوضاع في قطاع غزة

الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥١ مساءً
فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية الأردن تطورات الأوضاع في قطاع غزة
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، من معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

