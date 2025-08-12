فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية الأردن تطورات الأوضاع في قطاع غزة

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيسة وزراء إيطاليا مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا جنائية بينها إيقاف 28 موظفًا بالداخلية ووزارة الدفاع لتسهيل الحج غير النظامي التين الشوكي يُنعش حركة الأسواق في عسير ويعزز الإقبال السياحي فهد بن سلطان للمحافظين: دوركم مهم في نقل الصورة الحقيقية لمشاعر المواطنين وخدمتهم 3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي إحباط تهريب 36,600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان المزرعة الإنجليزية “فالكون ميوز” تُشارك بـ 100 صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 جامعة الشمالية تفتح باب التعاون التدريسي في أكثر من 20 تخصصًا أكاديميًا القبض على مقيمين في المدينة المنورة لترويجهما 1.7 كيلو شبو شباب السعودية.. رهان نحو مستقبل واعد ومشرق
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، من معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.