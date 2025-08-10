فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تطورات الأوضاع في غزة

إحباط تهريب 205,000 قرص ممنوع في جازان ثوران بركان جبل إتنا بإيطاليا وارتفاع الحمم 3000 متر دوريات المجاهدين تقبض على مخالف لترويجه الحشيش والإمفيتامين في جدة منى العجمي متحدثة رسمية لوزارة التعليم لتعزيز التواصل مع المجتمع والإعلام من فرنسا إلى مكة.. غيث البربوشي يروي قصة إتمامه حفظ القرآن في عامين القبض على 14 مخالفًا لتهريبهم 315 كيلو قات في عسير اكتشاف قطع فخارية وأدوات حجرية تعود إلى 50 ألف سنة في القرينة بالرياض “صقّار المستقبل” جناح تفاعلي بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 لتعريف الأجيال بعالم الشواهين مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10899.11 نقطة السعودية تحصد لقبها الثاني في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بمعالي وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة السيد ديفيد لامي.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع.