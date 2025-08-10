Icon

إحباط تهريب 205,000 قرص ممنوع في جازان Icon ثوران بركان جبل إتنا بإيطاليا وارتفاع الحمم 3000 متر Icon دوريات المجاهدين تقبض على مخالف لترويجه الحشيش والإمفيتامين في جدة  Icon منى العجمي متحدثة رسمية لوزارة التعليم لتعزيز التواصل مع المجتمع والإعلام Icon من فرنسا إلى مكة.. غيث البربوشي يروي قصة إتمامه حفظ القرآن في عامين Icon القبض على 14 مخالفًا لتهريبهم 315 كيلو قات في عسير Icon اكتشاف قطع فخارية وأدوات حجرية تعود إلى 50 ألف سنة في القرينة بالرياض Icon “صقّار المستقبل” جناح تفاعلي بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 لتعريف الأجيال بعالم الشواهين Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10899.11 نقطة Icon السعودية تحصد لقبها الثاني في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تطورات الأوضاع في غزة

الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٦ مساءً
فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تطورات الأوضاع في غزة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بمعالي وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة السيد ديفيد لامي.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع.

قد يهمّك أيضاً
فيصل بن فرحان يعبر لنظيره الإيراني عن تضامن السعودية مع حكومة وشعب إيران الشقيق

فيصل بن فرحان يعبر لنظيره الإيراني عن تضامن السعودية مع حكومة وشعب...

العلاقات الأخوية تتصدر مباحثات فيصل بن فرحان وملك البحرين

العلاقات الأخوية تتصدر مباحثات فيصل بن فرحان وملك البحرين

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فرنسا وألمانيا ومصر وتركيا والاتحاد الأوروبي.. 5 اتصالات من فيصل بن فرحان لبحث تطورات الأوضاع في غزة
أخبار رئيسية

فرنسا وألمانيا ومصر وتركيا والاتحاد الأوروبي.. 5...

أخبار رئيسية