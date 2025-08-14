فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية هولندا المستجدات الإقليمية والدولية

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10833.59 نقطة الغذاء والدواء تبيّن آلية الحصول على إذن فسح الأدوية المقيّدة للمسافرين بدء أعمال السجل العقاري في 23 حيًا بمنطقتي القصيم ومكة المكرمة الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 205 كيلو قات في عسير اعتماد الاشتراطات التنظيمية للمصانع داخل وخارج النطاق العمراني القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلو قات في جازان مزرعة سعودية تستحوذ على نظيرتها الكندية بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 آبل تعتزم إطلاق روبوت شخصي ذكي بحلول عام 2027 المصادر المفضلة.. ميزة جديدة من جوجل أسمنت القصيم توزع 87.8 مليون ريال أرباحًا عن الربع الثاني
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير خارجية مملكة هولندا كاسبر فيلدكامب.
وجرى خلال الاتصال، بحث المستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية.