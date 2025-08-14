Icon

Icon

فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية هولندا المستجدات الإقليمية والدولية

الخميس ١٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٣ مساءً
فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية هولندا المستجدات الإقليمية والدولية

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير خارجية مملكة هولندا كاسبر فيلدكامب.

وجرى خلال الاتصال، بحث المستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية.

