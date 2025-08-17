Icon

Icon صدور الموافقة السامية على تعيين فهد تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر Icon رئاسة الهيئة تنظم ورشة عمل التوعية في الأمن السيبراني Icon بأمر الملك سلمان.. إعفاء رئيس الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع وغسان الشبل من مناصبهم Icon مزرعة آر يو في إس الروسية تسجل مشاركتها الأولى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 Icon الجامعة الإسلامية تدعو طلاب المنح الخارجية لاستكمال إجراءات القبول النهائي Icon أمانة الشرقية تعيد تأهيل حديقة المنتزه في بقيق Icon ضبط 5 مخالفين لممارستهم صيد الأسماك في ينبع Icon السجل العقاري يبدأ تسجيل 14623 قطعة عقارية في القصيم Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجابون

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد

الأحد ١٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٧ مساءً
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

