فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى عاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية برلين، وذلك في زيارة رسمية.
ومن المقرر أن يلتقي سموه خلال الزيارة معالي وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد يوهان فاديفول؛ لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.