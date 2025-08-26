Icon

فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية

الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٣ مساءً
المواطن - واس

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى عاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية برلين، وذلك في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يلتقي سموه خلال الزيارة معالي وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد يوهان فاديفول؛ لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.

