قتلى وجرحى أثناء صيانة خط غاز في مصر

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٢ مساءً
قتلى وجرحى أثناء صيانة خط غاز في مصر
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة البترول المصرية مساء الأحد أنه ورد بلاغ إلى منطقة السويس البترولية بوقوع صوت شديد في مجمع بلوف خط الغاز بمنطقة أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية شرق القاهرة.

وأضافت أنه وعلى الفور تم توجيه فرق الطوارئ إلى الموقع، حيث تبين أن الحادث وقع أثناء تنفيذ أعمال روتينية لتجهيز خط الغاز تمهيدا لأعمال الصيانة.

حادث خط غاز بمصر

وأوضحت الوزارة أن القطاع الذي وقع به الحادث كان مفرغًا تمامًا من الغاز قبل بدء الأعمال، مشيرة إلى أنه تبين عند وصول الفرق الفنية انفصال مصيدة الإرسال عن الخط من نقطة اللحام.

وقالت الوزارة إن الحادث أسفر عن حالتي وفاة و6 إصابات، جرى نقلهم إلى مستشفى فايد العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت أن الحادث لم يؤثر على إمدادات الغاز، نظرا لأن الخط في هذه المنطقة خاليا من الغاز بالفعل، مؤكدة أنها تتابع الموقف عن كثب وتقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقيق في الحادث.

