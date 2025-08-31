قتلى وجرحى أثناء صيانة خط غاز في مصر

انطلاق أعمال النسخة العاشرة من “واحة الإعلام” التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع الثاني الإفطار اليومي للطلاب أساس التحصيل الدراسي والتركيز السعودية تشارك في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025 علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في تاريخ البشر الشؤون الإسلامية تكشف حالتي اختلاس كهرباء من مساجد بمحافظة الشماسية ضبط سيدة شوهت وجه عروس طليقها في مصر محكمة أمريكية توقف إعدام رجل فقد ذاكرته حرس الحدود يحبط تهريب 12,680 قرص إمفيتامين مخدر بالجوف 5 أطعمة تقي من التجاعيد
أعلنت وزارة البترول المصرية مساء الأحد أنه ورد بلاغ إلى منطقة السويس البترولية بوقوع صوت شديد في مجمع بلوف خط الغاز بمنطقة أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية شرق القاهرة.
وأضافت أنه وعلى الفور تم توجيه فرق الطوارئ إلى الموقع، حيث تبين أن الحادث وقع أثناء تنفيذ أعمال روتينية لتجهيز خط الغاز تمهيدا لأعمال الصيانة.
وأوضحت الوزارة أن القطاع الذي وقع به الحادث كان مفرغًا تمامًا من الغاز قبل بدء الأعمال، مشيرة إلى أنه تبين عند وصول الفرق الفنية انفصال مصيدة الإرسال عن الخط من نقطة اللحام.
وقالت الوزارة إن الحادث أسفر عن حالتي وفاة و6 إصابات، جرى نقلهم إلى مستشفى فايد العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأكدت أن الحادث لم يؤثر على إمدادات الغاز، نظرا لأن الخط في هذه المنطقة خاليا من الغاز بالفعل، مؤكدة أنها تتابع الموقف عن كثب وتقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقيق في الحادث.